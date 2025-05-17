ذروة الموجة شديدة الحرارة، جنوب الصعيد يحترق، الطقس شمالا "حاجة تانية"، القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، ونصائح من الأرصاد

تصل الموجة شديدة الحرارة ذروتها اليوم السبت، حيث تصل درجات الحرارة إلى الأربعينيات فى القاهرة، وتقترب من الخمسين فى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال فصل الربيع

وأكد الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من الطبيعى ارتفاع درجات الحرارة بفصل الربيع، لافتا إلى أنه أعلى الفصول فى تسجيل درجات الحرارة وليس فصل الصيف.

وأضاف شاهين لفيتو، أن الحرارة قد تسجل بالقاهرة أثناء فصل الربيع 46 درجة مئوية، موضحا أن الذى يشعرنا بحرارة الطقس فى فصل الصيف ارتفاع نسب الرطوبة.



وناشد شاهين المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة والذى سيبدأ من غد الأحد، بقيم تتراوح من 4:7 درجات مئوية، على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، لتسجل السواحل الشمالية 24:26 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 34:35 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، ذروة الموجة شديدة الحرارة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ايضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 41

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 42

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 42

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 45

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 45

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 45

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 46

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 46

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 47



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

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