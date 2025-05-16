الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

لسكان هذه المناطق، احذروا الرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تتعرض البلاد لهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة تؤثر على البلاد اليوم الجمعة وغدا السبت، حيث تقترب الحرارة من الأربعين بالقاهرة وتتجاوز الأربعين بجنوب الصعيد.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه المناطق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الجمعة، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حيث  يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:27

 

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