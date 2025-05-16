السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

أسوان تقترب من الخمسين، درجات الحرارة غدا السبت

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة، غدًا، حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، تؤثر في أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية والجنوب خلال فترات الظهيرة، ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت 17- 05- 2025 في الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

درجات الحرارة غدا السبت

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 40

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  40

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 41

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  42

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 42

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 45

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 45

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 45

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 26  ودرجة الحرارة العظمى:  45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 46

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 46

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28  ودرجة الحرارة العظمى 47

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