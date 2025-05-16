ربيع بطعم الصيف.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. موجة حارة وأتربة ورمال.. وهذا موعد تحسن الأحوال الجوية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر لمدة 48 ساعة تبدأ اليوم الجمعة وتكون ذروتها غدا السبت.

درجات الحرارة تتجاوز الأربعين



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة اعتبارا من الجمعة وتستمر حتى السبت غدا، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 : 7 درجات مئوية، حيث تقترب من الأربعين بالقاهرة الكبرى.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة خلال الموجة الحارة كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37: 40

درجة الحرارة الصغرى: 26:23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 37:31

درجة الحرارة الصغرى: 15: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38: 43

درجة الحرارة الصغرى: 25: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42:45

درجة الحرارة الصغرى:27: 28



موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة والذى سيبدأ من الأحد المقبل، بقيم تتراوح من 4:7 درجات مئوية، على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، لتسجل السواحل الشمالية 24:26 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 34:35 درجة مئوية.

مناطق تحت سيطرة الرمال والأتربة



وتتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة بالتزامن مع موجة شديدة الحرارة، حيث تصل الحرارة للأربعين بالقاهرة وتتجاوز الأربعينات بجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة اليوم على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الجمعة، تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، وطقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 26 و درجة الحرارة العظمى 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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