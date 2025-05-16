أخبار مصر اليوم، السكك الحديدية تقر زيادة 1000 جنيه لهؤلاء، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025،تحذير عاجل من طقس السبت، تعليمات وإرشادات يجب على الحجاج اتباعها أثناء تأدية المناسك

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية (نظام البوكليت للفصل الدراسي الثانى ٢٠٢٥/٢٠٢٤).

السكك الحديدية تقر زيادة 1000 جنيه لهؤلاء

قررت هيئة السكة الحديد زيادة رواتب للمهندسين المعينين الجدد 1000جنيه، اعتبارا من شهر مايو الحالي طبقا للإعلان رقم ( السنة ۲۰۱۹ - ١ لسنة ٢٠٢٠ - ١ لسنة ٢٠٢١ - ١ لسنة ٣٠٣٣).

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 للعلمي والأدبي (صور)

يستعد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات الدور الأول يوم 29 مايو الجاري.

وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت في وقت سابق عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025.

- القسم العلمي: تبدأ الامتحانات يوم الخميس 29 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 9 يوليو 2025.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، كل ما يجب أن يعرفه الطالب قبل الامتحانات

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأسابيع المقبلة، لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025، ويأتي ذلك ضمن ترتيبات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

تعليمات وإرشادات يجب على الحجاج اتباعها أثناء تأدية المناسك

وضعت الجهات المختصة بالحج هذا العام، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، عدة تعليمات وإرشادات يجب اتباعها من الحجاج أثناء أداء مناسك الحج 2025.

محمد فاروق حامد قائما بأعمال رئيس مصلحة الشهر العقاري

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا وزاريًا جديدًا بتكليف محمد فاروق حامد حيار، وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر، بتولي مهام رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من 17 مايو 2025.

أسعار الزيوت والمكرونة والأرز بأسواق اليوم الواحد في مدينة نصر

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص كميات كبيرة من السلع الأساسية أبرزها الأرز، الزيوت، المكرونة، الدقيق، والبيض، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة، والمنظفات، والبهارات، والخضروات والفواكه المختلفة.

ذروة الموجة الحارة، تحذير عاجل من طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، أن غدا السبت، يشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رئيس اتحاد الدواجن: الصناعة تشهد ازدهارا ولا صحة لنفوق 30% من إنتاج المزارع

نفى المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للاتحاد بشأن نفوق 30% من الدواجن في كامل المزارع بالمحافظات، وسوء حالة المتبقى من دواجن في المزارع حتى الآن.

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