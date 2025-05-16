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جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 للعلمي والأدبي (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

 يستعد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات الدور الأول يوم 29 مايو الجاري.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية لعام 2025

 وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت في وقت سابق عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025.

- القسم العلمي: تبدأ الامتحانات يوم الخميس 29 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 9 يوليو 2025.


- القسم الأدبي: تنطلق الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025 وتُختتم يوم الأربعاء 10 يوليو 2025.

 

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وفي وقت سابق أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه بناء على موافقة الدكتور وكيل الأزهر الشريف على النظام الجديد لاختبارات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤م تقرر ما يلى:

الطالب المتقدم لأداء الامتحان لأول مرة ومن تقدم في أعوام سابقة ولم يؤد الامتحان في الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل

أ ) يمتحن في مادة الإحصاء بدلًا من مادة الفلسفة والمنطق ابتداء من العام الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

ب) تعتبر مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع الكلى للطالب ليصبح المجموع الكلى لطلاب القسم الأدبى مبصر مقيد ( ٥٩٠ درجة والنجاح من ٢٩٥ درجة ).

ج) يعفى الطالب الكفيف من مادة الإحصاء المقررة على طلاب القسم الأدبى.

القسم العلمي:
يعقد امتحان مادة الرياضيات لجميع الطلاب على ورقتين الأولى للرياضيات البحتة من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة، والثانية للرياضيات التطبيقية من ٣٠ درجة والنجاح من ١٥ درجة.

ويعقد امتحان مادة الأحياء لجميع الطلاب ويخصص سؤال للطالب المستجد في "الجيولوجيا".

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