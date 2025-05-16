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أخبار مصر

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في مختلف محافظات الجمهورية، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال المرحلة الأولى والتي أسفرت عن إقامة أكثر من 300 سوق على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

 افتتاح سوق من أسواق اليوم الواحد بعد إعادة التفعيل


حيث شهدت محافظة القاهرة، اليوم، افتتاح سوق من أسواق اليوم الواحد بعد إعادة التفعيل، وذلك في أرض المعارض بمدينة نصر، حيث تضم القاهرة ٩ أسواق لليوم الواحد وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة.


وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح، أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الهامة التي تعتمد عليها الوزارة في تقديم السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن السلع تُطرح بتخفيضات مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة. 


وأضاف وزير التموين أن الأيام الماضية شهدت عودة إقامة الأسواق في عدد من المحافظات منها الجيزة، كفر الشيخ، الدقهلية، والإسكندرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التكامل مع خطوات أخرى تتخذها الوزارة في مجال زيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية وخاصة مع قرب الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.


كما أعلن الوزير بدء إطلاق “الشوادر” لبيع الخراف الحية واللحوم الطازجة والمجمدة بدءًا من يوم 20 مايو الجاري، وكذلك زيادة المعروض منها في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يُسهم في ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.


وأكد أن الوزارة مستمرة في التوسع في إقامة هذه الأسواق بالتعاون مع المحافظات المختلفة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المناطق.

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