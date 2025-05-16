الجمعة 16 مايو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، مؤكدة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.

وتوقعت أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 16- 5- 2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه المناطق


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:27

 

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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