في 24 ساعة فقط، توثيق عقد بيع السيارة بالشهر العقاري بخطوات بسيطة

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن إتاحة خدمة توثيق عقد بيع السيارة من خلال مكاتبها الرسمية وفروع التوثيق المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهودها لتيسير الإجراءات وتسهيل الخدمات على المواطنين.

ووفقا لتعليمات الشهر العقاري، فإن نوع الطلب المقدم لتوثيق بيع السيارة يُسجَّل تحت مسمى "طلب توثيق"، ويُتاح التقديم عليه من قِبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على حدٍ سواء.

وتتم عملية توثيق العقد من خلال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق

المستندات المطلوبة لتوثيق عقد بيع سيارة بالشهر العقاري

لإتمام توثيق العقد بنجاح، يجب على البائع والمشتري تقديم المستندات التالية:

أصل بطاقة الرقم القومي السارية الخاصة بالبائع.

رخصة السيارة سارية.

وفي حالة انتهاء الرخصة، يجب تقديم شهادة بيانات حديثة من المرور لا تتجاوز مدة إصدارها شهرًا، مع سحب الرخصة المنتهية.

بيانات المشتري كاملة، وتشمل:

الاسم الكامل

الوظيفة

العنوان

الجنسية

مدة تنفيذ طلب توثيق عقد بيع سيارة بالشهر العقاري

ويتم إنجاز توثيق العقد خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تقديم الطلب، ما يُعد تطورًا ملحوظًا في سرعة تقديم الخدمات الحكومية.

رسوم الخدمة:

وتتمثل رسوم خدمة توثيق عقد بيع سيارة بقيمة 20 جنيهًا، وكذلك رسوم نسبية يتم تحديدها وفقًا لمواصفات السيارة:

الموديل

النوع

عدد السلندرات

بالإضافة إلى نسبة على القيمة السوقية للسيارة.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري أن هذه الخدمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير حماية قانونية كاملة لطرفي عملية البيع، مشيرة إلى استمرارها في رقمنة الإجراءات وتطوير بيئة العمل بما يواكب تطلعات المواطنين

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