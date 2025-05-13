التعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة.. وحل النماذج بقناة "مدرستنا ٣"

استمرارا لجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يتم بداية من اليوم إتاحة ٣ نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:



وزارة التربية والتعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة عبر موقع الوزارة.. وحل النماذج على مدار الساعة بقناة “مدرستنا٣”

كما توفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" على مدار الساعة، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" إلى تدريب أبنائنا الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

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