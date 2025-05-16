الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

استقالة 3 وزراء في حكومة الدبيبة احتجاجا على مقتل متظاهرين ليبيين

الدبيبة
الدبيبة

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 3 وزراء في حكومة الدبيبة استقالوا احتجاجا على مقتل متظاهرين ليبيين.

 

مواجهات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس 

 وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات عنيفة، وذلك عقب اغتيال عبدالغني الككلي رئيس جهاز الردع المتمركز في العاصمة طرابلس.

وأمس الخميس، أعلن المجلس الرئاسي الليبي وقفا شاملا لإطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينة منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.

 

وأعلن المجلس عبر بيان صحفي تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، وفق ما نشره مكتب الإعلام الخاص به والتي منها حل بعض الكتائب الأمنية وإقالة بعض أمراء الأجهزة الخدمية أو ضم البعض لوزارة الداخلية.

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءا من يوم الإثنين وحتى الآن، وأصدر أوامر لجميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط، واتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.

كما طالب المجلس من المدعي العام العسكري مباشرة التحقيق مع الوحدات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في واقعة التحرك في أعمال قتالية دون إذن بالمخالفة لبلاغات وتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي.

ودعا البيان جميع الوحدات العسكرية للعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط.

وفي وقت سابق  أعلنت وزارة الدفاع الليبية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحور الجيران جنزور بعد تنسيق مباشر مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد الأمني في طرابلس.

 

وكانت أحياء حيوية في العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت يوم الأربعاء الماضي مواجهات عنيفة بين "جهاز الردع" لمكافحة الجريمة المنظمة وقوات "اللواء 444" قتال، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، مستخدمة أسلحة متوسطة وثقيلة في تصعيد هو الأخطر منذ شهور.

 

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طرابلس الدبيبة عبدالغني الككلي

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