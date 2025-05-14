بيان عاجل من الدفاع الليبية بشأن الوضع في طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتفادي المزيد من التصعيد الميداني.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن القوات النظامية بدأت، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت التهدئة، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في عدد من نقاط التماس، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي احتكاك ميداني.

وأوضحت وزارة الدفاع أن تعاملها مع التطورات الأخيرة يأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لحفظ النظام العام، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف لتمرير أجندات تتعارض مع المسار الشرعي للدولة ومؤسساتها.

وشدد البيان على أهمية وحدة الصف وتعزيز سلطة القانون، مشيرًا إلى أن تفكيك مظاهر التسلح العشوائي سيظل أولوية ثابتة، وأنه لن يسمح بفرض أي أمر واقع بقوة السلاح خارج الأطر الرسمية.

دعوة للألتزام الكامل بوقف إطلاق النار

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والابتعاد عن التصريحات التحريضية أو التحركات الميدانية التي من شأنها إعادة إشعال التوتر داخل العاصمة.

من جهته، أكد المجلس الرئاسي الليبي ضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس دون قيد أو شرط، مشددا على ضرورة الامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.

وحمل المجلس، في بيان له، المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعيا الأطراف كافة إلى الاحتكام للعقل والحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.

تهدئة الاشتباكات في طرابلس وحقن الدماء

وأكد البيان أن "المجلس الرئاسي سيواصل الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات"، مثمنا دور جميع الأطراف الساعية لتهدئة الاشتباكات في طرابلس وحقن الدماء ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الأمن (دعم الاستقرار) التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، قد قُتل في طرابلس، ما أدى إلى اندلاع إطلاق نار واشتباكات مسلحة في عدد من أحياء جنوبي المدينة.

وفي الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح، وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، بسقوط 6 قتلى جراء الاشتباكات.

وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومتين متنافستين، الأولى معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان في بنغازي، برئاسة أسامة حماد.

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