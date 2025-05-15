الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نجاة مسؤول أمني ليبي من محاولة اغتيال في طرابلس (فيديو)

محاولة اغتيال، فيتو
محاولة اغتيال، فيتو

نجا رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق العميد علي الجابري، من محاولة اغتيال بعد تعرض سيارته لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين في بلدية أبو سليم بـالعاصمة الليبية طرابلس.


ووفق مصادر أمنية، وقعت الحادثة بعد توجهه لتأمين المنطقة بناءً على تكليف دون أن تسفر عن إصابات، بينما لحقت أضرار مادية بمركبته.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات في عدة مناطق بعد مقتل آمر قوة ما يعرف بالدعم والاستقرار غنيوة الككلي، وسيطرت قوات تتبع وزارة الدفاع بحكومة عبد الحميد الدبيبة على مقرات ومناطق للدعم والاستقرار الذي تم حله بقرار الحكومة.

وفي السياق ذاته أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارًا بوقف شامل لإطلاق النار بالعاصمة، كما أعلن تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني.

وأكد الرئاسي أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءًا من يوم الإثنين وحتى الآن وأصدر أوامر لجميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق العميد علي الجابري محاولة اغتيال مسلحين مجهولين بلدية أبوسليم العاصمة الليبية طرابلس وزارة الدفاع بحكومة عبد الحميد الدبيبة المجلس الرئاسى الليبى

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

"الرئاسي الليبي" يجمد قرارات الدبيبة العسكرية بشأن أحداث طرابلس

المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في طرابلس

نفدوا بجلدهم، وصول حسام البدري وهادي خشبة وأيوب من ليبيا (صور)

نجاة مسؤول أمني ليبي من محاولة اغتيال في طرابلس (فيديو)

كل يوم بحجة، خالد بيبو يحذر الأهلي من حمزة علاء بعد أزمة تجديد عقده (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية