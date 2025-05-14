طرابلس تشتعل بالاشتباكات، ومناشدات لفتح ممرات آمنة وسط حالة من الفوضى والقلق

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح اليوم، تصعيدا خطيرا في وتيرة الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لحكومة الوحدة من جهة، وأخرى تتبع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة وبعض التشكيلات الأخرى.

الأوضاع الإنسانية والأمنية فى ليبيا

الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، امتدت إلى مناطق مكتظة بالسكان، من بينها شوارع تابعة لبلديات طرابلس المركز وعين زارة، بالإضافة إلى محيط بلدية سوق الجمعة وأحياء متفرقة أخرى، ما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والأمنية.

مع اشتداد القتال، ناشدت عائلات عالقة في مناطق المواجهات الجهات المعنية بضرورة فتح ممرات آمنة والسماح لها بالخروج إلى أماكن أكثر، فيما أعلن الهلال الأحمر الليبي رفع درجة التأهب القصوى، مشيرًا إلى تلقيه عددًا هائلًا من نداءات الاستغاثة، في ظل صعوبة التحرك الميداني وانعدام المسارات الآمنة، مطالبًا بضرورة توفير ممرات آمنه تمكنهم من تقديم المساعدات وإجلاء العائلات العالقة.

أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة

وأسفرت المعارك عن أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث لحقت أضرار جسيمة بعدد من المنازل والمركبات، فيما لم تُعلن الجهات الرسمية بعد عن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.

وفي سياق متصل، علّقت جامعة طرابلس ومراقبات التعليم في المدينة الدراسة والامتحانات إلى إشعار آخر حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.

وأعربت بلدية طرابلس المركز عن أسفها لتحول المدينة إلى ساحة قتال، ووصفت الاشتباكات بأنها صراع بين الإخوة ناتج عن غياب الرؤية الواضحة بشأن إدارة السلاح، كما دعت جميع الأطراف إلى تحكيم صوت العقل، محذرة من أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الانقسام وخدمة أجندات لا تصب في مصلحة الوطن.

مطالبات وقف فوري وغير مشروط للقتال

من جهتها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب عدد من البعثات الدبلوماسية، بوقف فوري وغير مشروط للقتال، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يعمق حالة عدم الاستقرار ويهدد بتوسيع دائرة العنف إلى مناطق أخرى.

وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد التوتر الأمني في طرابلس خلال اليومين الماضيين على خلفية تحركات عسكرية نفذتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أسفرت عن سيطرتها على مقار جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، ومقتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي، في حادثة كانت الشرارة التي أشعلت المواجهات الجارية.

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