الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في عين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الزهراء في منطقة عين شمس دون وقوع أي إصابات.
 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة بعين شمس

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الزهراء بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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