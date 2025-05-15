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محافظات

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادثين مروعين بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقي شخص مصرعه ، وأصيب 16 آخرين في حادثي مرور، على طريقي أسيوط الغربي في نطاق الفيوم، وقرية هوارة – قرية سنوفر دائرة مركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، والجثة إلى مشرحة نفس المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى  اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، ويوجد جثة ومصابون، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام والمصابين إلى المستشفى ذاته.

انقلاب سيارة أجرة

كما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بانقلاب سيارة أجرة، على طريق قرية  سنوفر - هوارة المقطع  بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارات الإسعاف المجهزة إلى مكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهم.

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وتحرر محضرا الشرطة اللازمين، وتم العرض على النيابات المختصة، وصرح وكيل النيابة دفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب كل منهما مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيق.

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