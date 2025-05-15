مصرع طفلة تحت عجلات سيارة تابعة لمديرية التموين بالفيوم

لقيت طفلة من الفيوم مصرعها، أثناء عبور طريق قرية تلات ـ الفيوم، تحت عجلات سيارة مسرعة، تابعة لمديرية التموين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

سيارة التموين تدهس طفلة

وكان مدير الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بمصرع طفلة أثناء عبورها طريق قرة تلات ـ الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم الي مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء مرور سيارة تابعة لمديرية التموين بالفيوم قيادة السائق " صلاح.ن " صدمت طفلة ولقيت مصرعها في الحال وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة.

و تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وألقي القبض على سائق السيارة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.