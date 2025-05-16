الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب: أريد النجاح لسوريا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة: أريد النجاح لسوريا.

وأضاف ترامب: لم أطلب من إسرائيل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة لكنه الشيء الصحيح.

 

رفع العقوبات عن سوريا

وأمس، قال وزير الخارجية السوري: نرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن ‎سوريا.

 

نقطة تحول محورية للشعب السوري

وبحسب سانا، أضاف وزير الخارجية السوري: قرار ترامب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري.

وتابع وزير الخارجية السوري: ترامب قدم لشعبنا أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء.

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