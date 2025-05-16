ترامب: أريد النجاح لسوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة: أريد النجاح لسوريا.

وأضاف ترامب: لم أطلب من إسرائيل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة لكنه الشيء الصحيح.

رفع العقوبات عن سوريا

وأمس، قال وزير الخارجية السوري: نرحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن ‎سوريا.

نقطة تحول محورية للشعب السوري

وبحسب سانا، أضاف وزير الخارجية السوري: قرار ترامب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري.

وتابع وزير الخارجية السوري: ترامب قدم لشعبنا أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.