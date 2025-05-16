الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس: صمت العالم على الإبادة يعكس فشلا سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا غير مسبوق

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 قالت حركة حماس إن صمت العالم على الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا يعكس فشلا سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا غير مسبوق.

 

72 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 72 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

 

الأونروا تشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأونروا، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

وشددت الأونروا، على ضرورة  رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

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