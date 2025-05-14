الأربعاء 14 مايو 2025
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لا عزاء للفلسطينيين!

لم أهتم مثل البعض ببعض تفاصيل زيارة ترامب للسعودية مثل عدم شربه قهوة الضيافة، أو مثل إشادته الحارة بولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أو أيضا إعلانه بوضوح أن أمريكا تحمى دول الخليج وتوفر الأمن لها.. فقد كنت مهتما بمتابعة فعاليات الزيارة الأساسية لأتبين مدى صحة توقعات البعض بأن ترامب سيعلن مفاجأة سارة للفلسطينيين، حيث قيل إنه سيؤكد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

 
وقد تبينت أن توقعاتى الشخصية كانت هى الأصح! فقد قلت للأصدقاء لا تفرطوا في التفاؤل.. ترامب لن يقدم شيئا عادلا للفلسطينيين ومفاجأته التى قال إنه سيعلنها لن تتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم في دولة مستقلة. 

وها هو ترامب يغادر السعودية دون أن يقدم شيئا للفلسطينيين، وكل ما تحدث فيه أن أمريكا ستواصل الجهد لإنهاء حرب غزة البشعة طبقًا لوصفه الأخير.. أما مفاجآته فقد كانت للسوريين وليس للفلسطينيين بإعلانه إلغاء العقوبات المفروضة أمريكيا على سوريا.


ويبدو أنه ترك التفاصيل لمبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف، حيث أعد مشروعا جديدا لصفقة هدنة طويلة نسبيا تفضى في نهاية المطاف لإنهاء الحرب وتتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة وإبعاد حماس عن حكم غزة وتسليمها سلاحها.

 

مفاجأة ترامب!

خصام ترامب ونتنياهو!


وهذا يعني أن الفلسطينيين ما زالوا يحتلون موقعا متراجعا في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية أو أولويات ترامب شخصيا.. أى لا عزاء للفلسطينيين!

كما أنه يُبين أن مصر هى الدولة العربية الأكثر اهتماما بالفلسطينيين وحقوقهم في دولة مستقلة، والمهمومة بمعاناتهم والتى تحاول أن تخفف آلامهم.

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هدنة طويلة زيارة ترامب للسعودية قيام الدولة الفلسطينية ترامب ترامب يغادر السعودية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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