ترامب وزيارة القاهرة!

يدعي البعض أن ترامب عندما قرر زيارة المنطقة اختار زيارة السعودية وقطر والإمارات، ولم تشمل رحلته مصر، وهو ما يعنى تراجع مكانة مصر دوليا وإقليميا.. غير أن المتأمل للأمر مليا سوف يفضي إلى أن هذا ادعاء غير صحيح.



فإن ترامب اختار أن يزور الدول التي سيحصد من زيارته لها مكاسب مالية تقدر بالمليارات مقابل -كما قال- حمايتها وتأمينها.. ومصر ليست في حاجة لحماية خارجية وإنما هي تعتمد في حماية نفسها على قواتها المسلحة وسياساتها الخارجية المستقلة..

كما أنها ليست تحوز أموالا غزيرة تمنحها لأحد، بل هي تحتاج للأموال الخارجية للاستثمار في أرضها، وترامب يعرف ذلك فلماذا يهتم بزيارتها وهو لن يحصد من هذه الزيارة تريولونيات من الدولارات..

بل حتى طلبه بإعفاء السفن الأمريكية العسكرية والتجارية من رسوم المرور في قناة السويس لم تقبله مصر، لأننا نحن الذين حفرنا القناة بمواردنا ودماء أبنائنا ونحن الذين نحميها بقواتنا المسلحة ولا يشاركنا في تأمينها أحد آخر.



كذلك فإن الرئيس المصري لم يزر واشنطن مع ملك الاْردن عبد الله، لرفض مصر الطرح الذى فاجأنا به ترامب لإعادة إعمار غزة بعد تهجير أهلها قسريا إلى مصر والأردن.. وبالطبع لم يمض وقت يسمح لترامب نسيان ذلك، خاصة وأن مصر لم تكتف فقط برفض مشروعه للاستيلاء على غزة بعد طرد أهلها وأننا قدمت مشروعا بديلا لإعادة إعمار غزة بدون تهجير أهلها حظى بموافقة عربية وإسلامية وأوربية أيضا.



إذن عدم زيارة ترامب للقاهرة لا يعكس كما يدعو البعض تراجع مكانتها الاقليمية والدولية، وإنما يعكس اتجاه اهتمامات ترامب ذات الصبغة الاقتصادية والمالية والتجارية، وهذا يشى به تشكيل الوفد المرافق له والذى تضمن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال..

لقد زار ترامب الدول التى يحلب منها الأموال لأن عينه على دعم إقتصاد بلاده كما وعد الناخبين، خاصة وأنه قد يحتاجهم إذا سعى للفوز بفترة رئاسية جديدة!

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