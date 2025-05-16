تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقين بالدقهلية، والجنايات تقضي بالإعدام

انتزعت الرحمة بين البشر وأصبحت الجريمة تغلي في عروق الصغار قبل الكبار فعلى أهون الأسباب تطلق النيران وتنشب المشاجرات التي تروح ضحيتها أرواح بكل خسة.

شهدت محافظة الدقهلية العديد من الوقائع التي راح ضحيتها أرواح وأصيب آخرون لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وكانت عزبة الهيشة مركز الجمالية في محافظة الدقهلية قد شهدت قيام شقيقين والدعم وشقيقتهم بنشوب مشاجرة مع جيرانهم لخلافات جيرة انتهت بتربص الشقيقين لقتل المجني عليه المتولي أحمد حامد وشروع في قتل كل من؛ جمال حامد أبو النور ومجدي عصام أو نور وأحمد عصام أو النور وسامية أبو النور وعلا حمدي المحلاوي ومي حامد أبو النور.

وقضت محكمة جنايات المنصورة" الدائرة الثانية" برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم وعضوية كل من؛ المستشار أحمد إبراهيم رضا والمستشار عمرو عبد المنعم دياب وسكرتارية عماد حمدي بإعدام شقيقين قاما بالتخلص من شخص لخلافات سابقة بينهما.

حيث قضت بإعدام محمد رزق أبو زيد 40 عاما سائق توك توك مقيم عزبة الهيشة الجمالية حضوريا وإعدام محمود رزق أبو زيد 32 عاما صياد غيابيا، كما قضت بالحكم على والدهما رزق أبو زيد 80 عاما فلاح بـ 10 سنوات وشقيقيهما أحمد 37 عاما سائق توك توك وعماد 32 عاما صياد لمدة 10 سنوات لقتلهم المجني عليه المتولي أحمد حامد وشروع في قتل كل من؛ جمال حامد أبو النور ومجدي عصام أو نور وأحمد عصام أو النور وسامية أبو النور وعلا حمدي المحلاوي ومي حامد أبو النور.

وبحسب أوراق الدعوى فإنه يوم 28/7/2024 تخلصوا من المجني عليه المتولي أحمد حامد أبو النور عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قام بإزهاق روحه على اثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات وانتظروه في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره به وما ان ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا وطعنا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم جمال حامد حامد أبو النور مجدي عصام محمد ابو النور ساميه احمد حامد ابو النور علا علي حمدي المحلاوي مي حامد حامد أبو النور عمدا مع سبق الإصرار والترصد وعقدوا العزم على إزهاق روحهم على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك العدة باستخدام سكاكين وشوم وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما ان ظفروا بهم حتى انهالوا عليهم بأسلحتهم البيضاء قاصدين قتلهم.

وإحداث الإصابات الموصوفة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه.

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