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خارج الحدود

حصيلة الجريمة منذ 7 أكتوبر والقوس مفتوح، 51,000 شهيد وأكثر من 116,000 مصاب

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 51,000، والإصابات نحو 116,343 منذ 7 أكتوبر 2023.

 

حصيلة الشهداء في قطاع غزة 

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الحصيلة 1,630 شهيدًا، و4,302 مصاب منذ 18 مارس.

 

وقالت المصادر الطبية، إن 17 شهيدًا، و69 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

عدد من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل

وأوضحت، أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

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مستشفيات قطاع غزة

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