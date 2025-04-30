الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم باحتجاز طفل وتصويره عاريا في الجمالية

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهم باحتجاز طفل يبلغ من العمر 11 سنة، داخل ورشة في منطقة الجمالية، وتصويره عاريا مقطع فيديو وتهديده به، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

إجبار طفل على خلع ملابسه وتصويره داخل ورشة بالجمالية 

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة اتهمت فيه شاب باحتجاز نجلها وتصويره عاريا بدون ملابس داخل ورشة بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهم استدرج الطفل البالغ من العمر 11 سنة، داخل ورشة في الجمالية وأجبره على خلع ملابسه وقام بتصويره مقطع فيديو على هاتفه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الجمالية النيابة العامة

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