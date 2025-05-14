جنايات المنصورة: إحالة أوراق المتهم بالتخلص من زوجته ووالديها إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بالتخلص من زوجته ووالديها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ “مجزرة المعصرة” بمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية، لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 16 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

حكم قضائي بإحالة أوراق المتهم بالتخلص من زوجته ووالديها إلى المفتي

وكان المستشار فخرى خيرى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم أحمد م. م. م.، 31 سنة، للمحاكمة الجنائية، لأنه فى يوم 12/1/2025 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليهم عبد العزيز ع.، وصفاء ع.، ووفاء ع.، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين موضوع الاتهام الثانى.

وأوضح أمر الأحالة، وتوجه صوب المكان الذى أيقن سلفا تواجدهم به، وهو مسكن المجنى عليهم، وتمكن من الدلوف إلى داخله باستخدام سلم خشبى، وما أن ظفر بهم حتى سدد لهم عدة طعنات بذلك السلاح الأبيض إحرازه، استقرت بمناطق متفرقة من أجسادهم، محدثا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم، قاصدا من ذلك إزهاق أرواحهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

مقتل سيدة وزوجها وإصابة ابنتهما بميت غمر

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، قد تلقت بلاغًا بمقتل سيدة وزوجها وإصابة ابنتهما على يد زوج الثانية، بقرية المعصرة بدائرة مركز ميت غمر.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين شاب يُدعى «أحمد م. ا.» 35 سنة، عامل بناء، وزوجته وفاء عبدالعزيز عبدالعزيز، 32 سنة، تركت على أثرها منزل الزوجية.

وكشفت التحريات أن المتهم معتاد تناول المواد المخدرة، ويوم الواقعة تسلل إلى منزل أسرة زوجته فجرًا، وباغت حماه عبدالعزيز عبدالعزيز، 63 سنة، بطعنات فى بطنه، ثم صعد إلى الطابق الثانى وطعن حماته وتدعى صفاء عباس، 53 سنة، وأثناء دفاع زوجته عن والدتها سدد لها 18 طعنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد أسبوع فى المستشفى.

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