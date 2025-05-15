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محافظات

جنايات المنوفية تقرر عرض سيدة أغرقت نجلها في البانيو على الطب النفسي

جنايات المنوفية
جنايات المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس في ثاني جلسات محاكمة الأم المتهم بقتل نجلها داخل البانيو بقرية مليج التابعة لمدينة شبين الكوم  بإيداعها بمستشفى للأمراض النفسية والعصبية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

انتظار تقرير الطب النفسى

ومن جانبه قال حسن خضر محامي الأم، إن المحكمة قررت تأجيل جلسات القضية إلى شهر يوليو المقبل، لحين ورود تقرير الطب النفسي بشأن الحالة العقلية للمتهمة، مؤكدًا أنها كانت تعاني من إضطرابات نفسية وتلقت أيضا العلاج سابقا. 

وأضاف حسن خضر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، سأقوم بتقديم جميع المستندات التي تثبت حالتها خلال الجلسات المقبلة.

سيدة تغرق نجلها فى البانيو بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بإستقبال مستشفى شبين الكوم جثمان الطفل 'ا.ا' 10 أشهر مقيم بقرية مليج متوفي إثر غرقه داخل البانيو بالمنزل.

وبمواجهة الأم اعترفت بقيامها بإغراق نجلها بحجة عدم رغبتها في الإنجاب والقيام بعملية إزالة رحم وسط رفض من الزوج، وتم حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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المنوفية اليوم جنايات شبين الكوم قسم شبين الكوم قرية مليج محافظة المنوفية

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