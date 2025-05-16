وكيل تضامن الدقهلية توجه بإيداع سيدة بلا مأوى دار رعاية اجتماعية

وجهت الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة تضامن الدقهلية فريق التدخل السريع بالتوجه لمحل البلاغ ودراسة الحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتوفير أوجه الرعاية والدعم النفسي للحالة.

إيداع سيدة بلا مأوى في دار رعاية اجتماعية

وذلك بعد أن ورد للمديرية استغاثة من أحد المواطنين بوجود سيدة بلا مأوى بمدينة السنبلاوين،



تقنين الإجراءات وإيداع السيدة في دار كبار السن بنبروة

وأوضحت أن فريق التدخل السريع ووليد حافظ مدير إدارة الدفاع الاجتماعي نجحوا في إدارة الحالة وتقنين الإجراءات وإيداع السيدة في دار كبار السن في نبروة وتوفير كافة اوجة الرعاية لها.

الإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى من خلال الخط الساخن

ونهيب المواطنين الإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي 17439 او بوابة الشكاوي الموحدة التابعة لمجلس الوزراء،حيث يتم التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية وهناك ما يتم إيداعه بدور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته بالتنسيق مع وزارة الصحة ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تمام الشفاء.

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