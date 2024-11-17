الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظ أسيوط يعلن تلبية احتياجات دار الفتيات اليتيمات

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم لاب توب للفتاة، فيتو

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتسليم جهاز "لاب توب" للطالبة "منة" إحدى نزلاء دار رعاية الأيتام هدية من إحدى المؤسسات الخيرية لمساعدتها في دراستها استجابة لطلبها خلال جولته التفقدية للدار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومسئولي دار رعاية الأيتام بأسيوط.

تنفيذ احتياجات 9 فتيات بدار الشيماء لرعاية الأيتام 

وأعلن محافظ أسيوط عن تنفيذ احتياجات 9 فتيات بدار  لرعاية الأيتام بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأهلية حيث تم سداد مصاريف الماجستير لطالبة بكلية التربية النوعية ومصروفات دراسية لطالبتين بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية وتوفير علاج شهري لمدة 6 أشهر لـ3 طالبات أخرى كما سيتم توفير سماعة أذن لأخرى وصرف إعانة شهرية (مطلقة وتعول طفل) مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمواطنين والأشخاص الأكثر احتياجًا وتوجيهاته الدائمة بالعمل على الاستماع لشكواهم وبحث مقترحاتهم ووضع حلول لمشاكلهم وتلبية طلباتهم ودراسة تطبيقها على أرض الواقع وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

تطوير شامل لدار الشيماء وتجهيز الأثاث والفرش والأجهزة والتكيفات

وأبدى محافظ أسيوط سعادته للمساهمة في إدخال البهجة على الفتيات وتحقيق طلباتهن ومساعدتهن في دراستهن وحياتهن موجهًا الشكر للمؤسسة بأسيوط في توفير جهاز اللاب توب وتلبية باقي طلبات الفتيات واحتياجاتهن وإدخال الفرحة على قلوبهن فضلًا عن قيامها في وقت سابق بتطوير شامل للدار  إنشائي وتجهيز الأثاث والفرش والأجهزة والتكيفات داعيًا كافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الأهلية للتعاون وتضافر الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات والتكاتف لخدمة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمسنين والأطفال الأيتام باعتباره واجبًا إنسانيًا ودينيًا واخلاقيًا فهم مثال للخير والعطاء.

كما قدمت طالبة الدراسات العليا، الشكر للواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط لتلبيته لمطلبها وتحقيق حلمها بالحصول على "لاب توب"، كما وجهت التحية والتقدير لمسئولي المؤسسة على هذه اللفتة الطيبة.

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وكان محافظ أسيوط، قد تفقد ـ في وقت سابق ـ بعض دور رعاية الأيتام والسيدات المسنات بحي شرق من بينهم دار رعاية الأيتام بمساكن عزبة السجن بحي شرق للاطمئنان على الخدمات المقدمة، والتقى بعض الأطفال من نزلاء الدار واطمئن على الرعاية المقدمة لهم واستمع لطلباتهم موجهًا بتلبيتها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعي.

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