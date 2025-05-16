عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا عنيفًا على شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.



وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "انتشال 15 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منازل في مناطق متفرقة شمال غزة".

وذكرت شبكة "قدس" الإخبارية أن القصف استهدف غربي ووسط مخيم جباليا ومنطقة تل الزعتر في المخيم.

وأمس الخميس قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إجبار الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات والمراكز الطبية على الإخلاء القسري يمثل جريمة ممنهجة تهدف إلى استكمال تدمير القطاع الصحي وارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار أوامر إخلاء قسري للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، كان آخرها عيادة الشيخ رضوان، في إطار سياسة واضحة لتفريغ القطاع من مقومات البقاء وتدمير بنيته التحتية الصحية، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن جريمة الإخلاء القسري تأتي بعد ساعات من قصف وتدمير المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو أحد آخر المرافق الطبية التي كانت تقدم الرعاية في المنطقة الجنوبية. ولفت إلى أن حصيلة المستشفيات المستهدفة بالقصف المباشر أو التدمير أو الحرق أو الإخراج القسري من الخدمة ارتفعت إلى 38 مستشفى، إضافة إلى عشرات المراكز الصحية التي طالتها الاعتداءات.

وأكد المكتب أن هذا الاستهداف المنهجي والمتعمد للمرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية، يشكل جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبر أن ذلك يعكس إصرار الاحتلال على تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير القسري على السكان المدنيين.

وأشار البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذه إجراءات رادعة حتى اللحظة منح الاحتلال «الإسرائيلي» الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.4 مليون مدني فلسطيني محاصر في قطاع غزة، ودفع المنظومة الصحية نحو الانهيار الكامل.

وأدان المكتب بأشد العبارات الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المنشآت الطبية والمدنيين، محملًا الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتكررة والمنهجية.

وطالب المكتب بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من القطاع الصحي في غزة، وإرسال فرق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، إلى جانب توفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية، وإجلاء الجرحى والمرضى فورًا لتلقي العلاج خارج القطاع.

واختتم البيان بتأكيد أن استمرار استهداف المستشفيات والعيادات يمثل تهديدًا وجوديًّا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم لا يقبل التسويف أو التنصل من المسؤولية.

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