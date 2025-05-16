خروج آخر مستشفى لعلاج مرضى السرطان في غزة عن الخدمة

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن آخر مستشفى في غزة يوفر الرعاية الطبية لمصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان توقف عن العمل إثر هجوم إسرائيلي، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء في منشور للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس على منصة "إكس" أن الهجوم الذي وقع الثلاثاء أصاب المستشفى الأوروبي في خان يونس بـ"أضرار بالغة" وجعل الوصول إليه متعذرا.

وتابع "أصبح خارج الخدمة"، موضحا أن فريقا من منظمة الصحة العالمية أجلى الطواقم الطبية على نحو عاجل خلال الهجوم.

وأوضح المدير العام للمنظمة أن "إغلاق المستشفى أدى إلى توقف خدمات حيوية، بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي (خدمات) غير متوفرة في أنحاء أخرى في قطاع غزة".

وتابع تيدروس: أن "هذا الإغلاق ينهي أيضا دور المنشأة بصفتها مركزا رئيسا للإخلاءات الطبية، ما يزيد الضغوط على النظام الصحي المثقل بالفعل".

وسلّطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء على عواقب هذا الإغلاق.

وقالت في منشور على منصة "إكس" إن المستشفى كان "واحدا من أواخر أطواق النجاة في النظام الصحي الغزّي المدمّر"، مشيرة إلى أن مستشفى ناصر هو الآن المرفق الطبي الوحيد الذي ما زال يعمل في خان يونس، في جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مستشفى ناصر "تعرض هو أيضا لهجوم في اليوم نفسه قبل بضع ساعات من مستشفى غزة الأوروبي، للمرة الثانية في أقل من شهرين".

وقالت أطباء بلا حدود إن "المستشفيات المتبقية في القطاع تعمل جزئيا بغالبيتها وهي دوما (تحت ضغوط) تتخطى قدرتها الاستيعابية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الضربات المتكرّرة على مرافق الرعاية الصحية تشكل أمثلة إضافية على جعل السلطات الإسرائيلية القطاع غير قابل للعيش".

وشدّد تيدروس على "وجوب حماية المستشفيات".

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