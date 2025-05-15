الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس: أكثر من 120 شهيدا في أقل من يوم وعائلات فلسطينية أبيدت بالكامل

ضحايا غزة
ضحايا غزة

ذكرت حركة حمــاس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن أكثر من 120 شهيدا في أقل من يوم وعائلات فلسطينية أبيدت ومسحت بالكامل من السجل المدني في غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" أن نحو 90% من سكان قطاع غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب.

 77 عاما من أحداث النكبة 

وقالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في بيان لها: بعد 77 عاما من أحداث النكبة لا يزال الفلسطينيون يشردون قسرا.

وفي تصريحات سابقة؛ فقد أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إسرائيل أقدمت، على إغلاق ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، كما نَشرت قوات كبيرة في ثلاث مدارس أخرى في محيط المدينة، مما اضطر نحو 800 طالب إلى مغادرة المدارس في ظل استمرار فترة الامتحانات.

وقال في تصريحات له: “قبول إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة كان مشروطًا بتوقيعها على وثيقة تلتزم فيها باحترام منظمات الأمم المتحدة، والتعاون معها، وضمان الحصانة والتسهيلات اللازمة لعملها”.

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إسرائيل حماس غزة الأونروا

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