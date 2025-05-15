سيناتور أمريكي: إسرائيل تمنع الغذاء والدواء ولن نسمح بالتجويع المتعمد في غزة

أكد السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، اليوم، أن نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون خطر المجاعة وهذا العدد في ازدياد.

السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش يهاجم إسرائيل

وتابع ويلش، منذ أكثر من شهرين منعت إسرائيل وصول الغذاء والدواء إلى غزة.

السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، لا يمكننا أن نسمح أو نوافق على سياسة تجويع متعمدة من الحكومة الإسرائيلية.

واستطرد، الأطفال يموتون جوعًا في غزة ونحن هنا نناقش بكل راحة ما نعتبره قضايا مهمة.

قدم 29 عضوًا بالكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس مشروع قرار لوقف حصار غزة جاء فيه: نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

مشروع قرار في الكونجرس لوقف حصار غزة

وجاء في مشروع القرار: ندعو الإدارة لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

ومن جانبه قال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش: 29 عضوًا بالكونجرس يقدمون مشروع قرار يحث إدارة ترامب على السعي لوقف حصار غزة.

روبيو: تحدثت إلى نتنياهو اليوم

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس:تحدثت إلى نتنياهو اليوم، وأبلغته هاتفيًّا أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع الإنساني في غزة.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نشعر بمعاناة الناس في غزة ومنزعجون من الوضع الإنساني هناك وأرى انتقادات لخطة المساعدات الأمريكية وواشنطن منفتحة على خطط أخرى بديلة.

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