الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

حارس الأهلي يحتفل بحفل خطوبته (صور)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

احتفل مصطفى مخلوف حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بحفل خطوبته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلى صعيد آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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مصطفى مخلوف الأهلي النادي الأهلي

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