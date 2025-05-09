9 أطعمة لتعزيز صحة الأمعاء وإمدادها بـ البروبيوتيك الطبيعي

مع تزايد الاهتمام بفوائد البروبيوتيك، وهي الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تستوطن أمعاء الإنسان، تتصدر المعلومات المتعلقة بتحسين الهضم، وتعزيز المناعة، ودعم صحة الأمعاء قوائم المواضيع الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي خضم التفكير في تناول مكملات البروبيوتيك، يبرز خيار طبيعي يتمثل في دمج أطعمة محددة غنية بهذه الكائنات الدقيقة في النظام الغذائي اليومي. تشمل هذه الأطعمة الزبادي، ومخلل الملفوف، والميسو، والكيمتشي، وغيرها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أنواع البكتيريا الصحية في أطعمة البروبيوتيك

تحتوي الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك على أنواع متنوعة من البكتيريا الصحية، أبرزها سلالات تنتمي إلى جنسي لاكتوباسيلس، بما في ذلك L. acidophilus، وL. rhamnosus، وL. casei، وL. plantarum، وجنس بفيدوباكتيريوم، مثل Bifidobacterium longum وBifidobacterium breve.

أبرز الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

الزبادي: يعتبر الزبادي من الخيارات الممتازة للحصول على البروبيوتيك، حيث يضم مجموعة واسعة من البكتيريا الصحية، وخاصة اللاكتوباسيلس والبيفيدوباكتيريوم. ويضاهي الزبادي في فعاليته العديد من مكملات البروبيوتيك المتاحة دون وصفة طبية. وينصح باختيار الأنواع التي تحمل ختم "البكتيريا الحية والنشطة" وتجنب تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف.

مخلل الملفوف: يتميز هذا الطبق التقليدي في شرق أوروبا، والمكون من الملفوف المخمر، بغناه بالبروبيوتيك. ومن المهم بالبحث عن الأنواع غير المبسترة للحفاظ على البكتيريا الحية.

الكيمتشي: يمثل هذا الطبق الكوري الشهير، المكون من الملفوف المخمر والخضروات الأخرى، مصدرًا غنيًا بالبروبيوتيك، وخاصة بكتيريا اللاكتوباسيلس المفيدة لصحة الأمعاء.

لبن الكفير: يتضمن الكفير العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم حيث يقوي الجهاز المناعي ويجعله فعالا في محاربة البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تعمل على اضطراب الجسم.

ويوفر هذا المشروب اللبني المخمر البروبيوتيك والبوستبيوتيك، ما يجعله خيارًا جيدًا لدعم صحة الأمعاء. وبفضل احتوائه على نسبة منخفضة من اللاكتوز، يمكن لمرضى حساسية اللاكتوز الاستمتاع به.

التمبيه: يعتبر هذا المنتج المصنوع من فول الصويا المخمر بديلًا جيدًا للحوم، ويحتوي على البروبيوتيك مثل اللاكتوباسيلس والبفيدوباكتيريوم، التي تساهم في تحسين الهضم والمناعة وصحة الأمعاء بشكل عام.

الميسو: تستخدم هذه التوابل اليابانية، المصنوعة من فول الصويا المخمر والملح وفطر الكوجي، لإضافة نكهة مميزة للأطعمة، كما أنها تحتوي على البروبيوتيك مثل فطر الرشاشيات الأوريزاي وفطر الخميرة السكرية.

كومبوتشا: يعتبر هذا الشاي الأسود أو الأخضر المخمر مصدرًا للبروبيوتيك، ومن المهم الاعتدال في تناوله لتجنب المشاكل الهضمية المحتملة الناتجة عن ارتفاع نسبة السكر وعملية التخمير.

خضروات مخمرة أخرى: بالإضافة إلى ما سبق، تحتوي العديد من الخضروات المخمرة على كميات جيدة من البروبيوتيك. ويجب التمييز بين الخضروات المخمرة بالملح وبكتيريا حمض اللاكتيك وتلك المخللة في محلول الخل، التي لا تحتوي على البروبيوتيك. تشمل الخيارات المخللات، والشمندر المخلل، والجزر المخلل، والفجل المخلل. وتجدر الإشارة إلى أن السائل الناتج عن تخليل هذه الخضروات غني أيضًا بالبروبيوتيك.

أطعمة أخرى تحتوي على البروبيوتيك: على الرغم من أن بعض الأطعمة قد لا تحتوي على نفس كمية البروبيوتيك الموجودة في الزبادي أو مخلل الملفوف، إلا أنها تساهم في توفير بعض الأنواع المفيدة، مثل خبز العجين المخمر، والجاك فروت، وحليب جوز الهند، واللبن الرائب، والناتو، وبعض الأجبان مثل الشيدر والموزاريلا والجودة، بالإضافة إلى جبن القريش والقشدة الحامضة.

نصائح للبدء في تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

من المهم البدء تدريجيًا بإضافة نوع أو نوعين من هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي لتجنب أي أعراض محتملة مثل الإسهال أو تقلصات البطن لدى الأشخاص الذين ليسوا معتادين عليها.

فيمثل دمج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك طريقة طبيعية وفعالة لتعزيز صحة الأمعاء وتحسين الصحة العامة.

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