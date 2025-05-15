اتحاد جدة بطلا للدوري السعودي بعد الفوز على الرائد

مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي، فاز فريق الاتحاد على نظيره الرائد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي.

وسجل أهداف الاتحاد بيرجوين في الدقيقة 21 وبيريرا في الدقيقة 40، عبد الرحمن عبود في الدقيقة 47.

وجاء هدف الرائد عن طريق عمر جونزاليس في الدقيقة 9.

وبهذا الفوز توج فريق اتحاد جدة رسميا بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الاتحاد ضد الرائد

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: دانيلو بيريرا- مهند الشنقيطي- عبدالإله العمري- ماريو ميتاي.

في خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- أوناي هيرنانديز.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- حسام عوار-عبدالرحمن العبود.

بنزيما

مباراة الرائد ضد الاتحاد بالدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحل فريق اتحاد جدة في المرتبة الأولى والصدارة في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة فقط.

القناة الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن

وأذيعت المباراة على شاشة قناة SSC 1 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي المتميز، عبد الله الحربي.

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