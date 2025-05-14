اتحاد جدة يستعد لحسم لقب الدوري السعودي من بوابة الرائد

يحل اتحاد جدة المتصدر، ضيفًا على الرائد متذيل الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين غدا الخميس لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

الاتحاد على موعد مع التتويج

يدخل الضيوف اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث التي ستمنحهم رسميًا لقب دوري روشن للمرة العاشرة في تاريخه.



ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال، كما يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، ما يعني أن نقاط الرائد ستمنحه اللقب دون النظر لنتيجة منافسه الهلال أمام الفتح بالجولة ذاتها، وذلك قبل جولتين من النهاية.



وكان آخر لقب توج به الاتحاد في موسم 2022-2023، ويسعى لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح الهلال.

لكن مهمة الاتحاد لن تكون سهلة لاسيما وأن الرائد سيدخل اللقاء وليس لديه ما يخسره بعدما تأكد هبوطه رسميًا، وسيسعى الفريق بكل قوته للفوز بهذه المباراة من أجل ترك ذكرى طيبة قبل الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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