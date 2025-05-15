الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

بنزيما
بنزيما

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025، ، يبحث عشاق كرة القدم في السعودية والوطن العربي عن بث مباشر لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

ويستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة  الرائد أمام  اتحاد جدة، اليوم الخميس  ضمن  منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي.

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

ويمنك متابعة مباراة  الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025 عبر موقع فيتو الإخباري.

ويدخل اتحاد جدة اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث التي ستمنحه رسميًا لقب دوري روشن للمرة العاشرة في تاريخه.

بنزيما
بنزيما

موعد مباراة الرائد ضد الاتحاد بالدوري السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية لمواجهة الرائد ضد الاتحاد ببطولة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ويتواجد فريق اتحاد جدة  في المرتبة الأولى والصدارة في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، يليه  نادي الهلال بالمركز الثاني والوصافة 68 نقطة، ونادي النصر في المركز الثالث 63 نقطة، وفريق القادسية رابعًا برصيد 62 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة فقط.

القناة الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن

وتبث مباراة  الرائد والاتحاد مجانًا على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السُّعُودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج.

وتُذاع المباراة الهامة والمُرتقبة على شاشة قناة SSC 1 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي المتميز، عبد الله الحربي.

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