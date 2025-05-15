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رياضة

بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة الرائد أمام اتحاد جدة، اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي.

ويدخل اتحاد جدة اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث التي ستمنحه رسميًا لقب دوري روشن للمرة العاشرة في تاريخه.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الرائد بالدوري السعودي 


حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد الموسى، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: أوناي هيرنانديز، كريم بنزيما، عبد الرحمن العبود.

موعد مباراة الرائد ضد الاتحاد بالدوري السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية لمواجهة الرائد ضد الاتحاد ببطولة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

ويتواجد فريق اتحاد جدة  في المرتبة الأولى والصدارة في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، يليه  نادي الهلال بالمركز الثاني والوصافة 68 نقطة، ونادي النصر في المركز الثالث 63 نقطة، وفريق القادسية رابعًا برصيد 62 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة فقط.

القناة الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن

وتبث مباراة  الرائد والاتحاد مجانًا على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السُّعُودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج.

وتُذاع المباراة الهامة والمُرتقبة على شاشة قناة SSC 1 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي المتميز، عبد الله الحربي.

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