جانب من مشاركة وفد اتحاد الكرة في كونجرس الفيفا

اتحاد الكرة، ظهر اليوم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة في فعاليات كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي يقام في دولة باراجواي .

قوام وفد مصر في كونجرس فيفا

ويضم الوفد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وأحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوا مجلس الإدارة.

ويعقد كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 75، والذي تستضيفه أسونسيون عاصمة باراجواي، لانتخاب لجان الانضباط، الاستئناف والحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.

تلبية دعوة رئيس باراجواي

لبى وفد اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، دعوة رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، على حفل عشاء في القصر الرئاسي "بلاسيو دو لوبيز"، على هامش مشاركته في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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