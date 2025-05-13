الثلاثاء 13 مايو 2025
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رياضة

أبو ريدة يهنئ منتخب الشباب من باراجواي ويطالب اللاعبين باستمرار الروح القتالية

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

منتخب الشباب، حرص هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس "فيفا" على تهنئة لاعبي منتخب مصر تحت 20 سنة وجهازهم الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه، بصعودهم إلى كأس العالم في تشيلي، وذلك بعد أدائهم الرجولي أمام غانا ،وتأهلهم إلى المربع الذهبي بكأس الأمم الأفريقية الجارية في ضيافة مصر.

 وطالب أبو ريدة اللاعبين باستمرار المسيرة بنفس الحماس والقوة والروح القتالية، من أجل الدفاع ببسالة عن حلم إحراز اللقب الأفريقي.

منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للشباب، فيتو
منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للشباب، فيتو

ثقتي كبيرة في لاعبي مصر

وقال أبو ريدة: "لاعبونا كانوا أبطالًا وعلى قدر المسئولية وثقتي فيهم كبيرة رغم مرورهم بمحطات صعبة خلال المنافسات، لكنهم أثبتوا أنهم جيل واعد ويستحقون التهنئة والتحية."

أبو ريدة يحضر عمومية الفيفا في باراجواي

وغاب هاني أبو ريدة عن حضور مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا أمام غانا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لظروف إجبارية، نظرًا لارتباطه بحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم فى باراجواي، والتي تتزامن مع منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

وشهد هاني أبو ريدة كل لقاءات منتخب الشباب بمدينة الإسماعيلية في الدور الأول، وهنأ اللاعبين في لقاءاته معهم على تخطي دور المجموعات وتواجد معهم في معسكرهم السابق، ثم غادر لحضور اجتماعات "فيفا" قبل لقاء غانا.

 

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