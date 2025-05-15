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رياضة

أبو ريدة ووفد اتحاد الكرة يشاركون بكونجرس فيفا رقم 75 في باراجواي

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

اتحاد الكرة، يشارك المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ووفد من الاتحاد في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رقم 75، والذي تستضيفه أسونسيون عاصمة باراجواي اليوم الخميس الموافق 15 مايو، في الذكرى الـ 100 لانضمام باراجواي للاتحاد الدولي.

وينطلق كونجرس "فيفا" في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، ويشارك أبو ريدة باعتباره عضوًا بمجلس "فيفا" حيث أنه أقدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما يشهد كونجرس "فيفا" مشاركة وفد مصري إلى جانب أبو ريدة، يضم خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

ويشهد كونجرس "فيفا" الخامس والسبعين في باراجواي انتخاب لجان الانضباط، الاستئناف والحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي.

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