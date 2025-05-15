مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: القاهرة قدمت خطة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، اليوم الخميس: إن القاهرة قدمت خطة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

القاهرة تقدم خطة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

وأضاف السفير أسامة عبدالخالق: أن مصر قدمت دوما الدعم للقضية الفلسطينية ويجب أن يدعم المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، امع د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥.

جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى غزة

استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، مشددًا على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعى الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكًا فاضحا للقانون الدولي الإنساني.

كما تناول الجانبان الجهود المصرية الفلسطينية المشتركة لوضع خطة إعادة إعمار غزة موضع التنفيذ، والترتيبات ذات الصلة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

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