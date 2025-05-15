وزير الخارجية: استقرار الصومال جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس، مع عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة بغداد.

دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير ٢٠٢٥ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي ودفع أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير عبد العاطى دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال الشقيق، وضرورة العمل على تعزيز جهود الأمن والاستقرار، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.

مصر تجدد التزامها بالمشاركة الفعالة في الجهود الإفريقية المشتركة لدعم بناء القدرات الصومالية

كما جدد التزام مصر بالمشاركة الفعالة في الجهود الإفريقية المشتركة لدعم بناء القدرات الصومالية وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، منوها إلى ان مصر تقوم بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهدف دعم بعثة الدعم الأمني التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، بما يضمن قيامها بأداء مهامها بكفاءة وفعالية. وشدد على أهمية تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على الحفاظ على الأمن والاستقرار، في إطار من الاحترام الكامل للسيادة الصومالية.

الدور المصري الداعم لتحقيق الاستقرار في الصومال

من جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للدور المصري الداعم لتحقيق الاستقرار في الصومال، مثمنًا مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، استجابةً لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية. كما أكد على حرص الحكومة الصومالية على توثيق أواصر التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.

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