الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الموريتانى، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني اليوم الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر وموريتانيا

أعرب الوزير عبد العاطي عن الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مبديًا التطلع إلى عقد اللجنة المشتركة بين الجانبين خلال الشهر الجاري في نواكشوط

وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية

كما شهد اللقاء تبادلا لوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، حيث بحث الوزيران المستجدات في غزة، وليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل والصحراء، وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق بين الجانبين بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار.

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ماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد بغداد السودان غزة وليبيا مصر وموريتانيا

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