قالت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “نتوقع حسب التفاهمات التي جرت مع الطرف الأمريكي أن يبدأ دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري والدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم”.

حماس: نتوقع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري

وأضافت حركة حماس في بيانها: “عدم تحقيق الخطوات التي تم التفاهم عليها وخاصة إدخال المساعدات الإنسانية سيلقي بظلال سلبية على أي جهود لاستكمال المفاوضات حول عملية تبادل الأسرى”.

وأفرجت حركة حماس في وقت سابق عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، مقابل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وعلى مدار جولات التفاوض أبدت حركة حماس مرونة كبيرة تجاه مقترحات وقف إطلاق النار، إلا أن حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وضعت العديد من العراقيل أمام المفاوضات.

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