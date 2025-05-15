يوفر 3500 فرصة عمل، وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان ملتقى توظيف مصر

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ملتقى "توظيف مصر"، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب.

ويشارك بالملتقى أكثر من ٣٠ شركة من شركات القطاع الخاص، لتوفير أكثر من ٣٥٠٠ فرصة عمل، فى أكثر من ١٢ قطاعا بشركات القطاع الخاص، منها ٦٠% مؤهلات عليا، و٤٠ % مؤهلات متوسطة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ملتقي "توظيف مصر" يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص لدعم الشباب المصري وتمكينهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى سعي وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه الملتقيات إلى سد الفجوة بين مؤهلات الشباب ومتطلبات سوق العمل، وذلك عبر الورش التدريبية واللقاءات المباشرة مع الشركات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وتسعى من خلال هذه الملتقيات إلى خلق فرص حقيقية أمام الشباب، تتيح لهم دخول سوق العمل بثقة وكفاءة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ملتقى توظيف مصر بمحافظة القليوبية هو أحد ثمار التعاون البناء بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل تليق بشبابنا الطموح، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لا تقتصر على دعم الأنشطة الرياضية فقط، بل تعمل على بناء الشباب في مختلف الجوانب، ومنها التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة على تواصل دائم مع الشباب لفهم احتياجاتهم وتوفير الدعم المطلوب، وستواصل العمل لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتصل إلى كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات لا تُعد فقط فرصة للتوظيف، بل هي أيضًا مساحة للحوار المباشر بين الشباب وصنّاع القرار، مما يسهم في بلورة سياسات أكثر استجابة لتطلعاتهم.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدعوة لكل الشباب بالمشاركة الفعالة في هذه الملتقيات، واستثمار الفرص المتاحة بها، فالمستقبل يصنعه من يملك الطموح والإرادة، مقدمًا الشكر لكافة الشركات والمؤسسات المشاركة اليوم، والتي تقدم يد العون للشباب وتؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان.

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