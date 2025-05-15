وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان معمل الابتكار بمركز شباب المنشية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معمل الابتكار بمركز شباب المنشية، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمركز شباب المنشية ببنها بمحافظة القليوبية.

كما افتتح الوزير والمحافظ ٤ معامل ابتكار أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس وهي بمراكز شباب ( كفر الشيخ، الجيزة، دمياط - النصر بالإسكندرية )، وقد تم سابقا افتتاح أول معمل ابتكار في مركز شباب الوايلي بمحافظة القاهرة.

حضر الافتتاح السيد /بيتر موليما سفير هولندا لدى مصر، السيدة/ ناتاليا ويندر روسي ممثلة اليونيسف في مصر، منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "ويشرفني أن أكون معكم اليوم في افتتاح معمل الابتكار، هذا الصرح الذي نأمل أن يكون منارة للتفكير الخلّاق، ومنصة تحتضن طاقات شبابنا وتوجّهها نحو مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا".

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا بالغًا بدعم الشباب وتمكينهم، إيمانًا بأنهم عماد هذا الوطن وسنده الحقيقي في مواجهة التحديات وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن افتتاح معامل الابتكار اليوم يأتي كخطوة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين شبابنا في مختلف المحافظات.

وأضاف وزير الشباب أن معمل الابتكار ليس مجرد مكان، بل هو بيئة متكاملة تُشجّع على الإبداع، وتوفر الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية، تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

قالت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر: "نحن ملتزمون بضمان حصول كل شاب وفتاة في مصر على الفرص لتنمية المهارات الضرورية للنجاح في عالم اليوم المتغير، ونهدف إلى توسيع نطاق هذه المعامل الابتكارية على مستوى الجمهورية."

وأضافت: "بفضل قيادة وزارة الشباب والرياضة، والدعم القيم من شركاء التنمية، ستوفر معامل الابتكار مساحة للنشء يشعرون فيها بالانتماء والملكية والكرامة."

وفي الختام، وجه "صبحي" الشكر لمنظمة اليونيسف ولكل من ساهم في إنشاء هذا المعمل، والجهات داعمة، على إيمانهم العميق بدور الشباب وأهمية الاستثمار في عقولهم ومواهبهم.

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