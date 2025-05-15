الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

وزير الرياضة: ملتقيات الحوار مع الشباب أداة لصياغة السياسات وتنمية المواهب

وزير الشباب والرياضة،
وزير الشباب والرياضة، فيتو

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمجموعة من شباب الكيانات الشبابية بالمحافظة، في لقاء حواري موسّع أقيم على مسرح المحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وعدد من ممثلي الكيانات الشبابية المختلفة.

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جاء اللقاء في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب، وفتح قنوات الحوار الفعّال معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا المختلفة التي تمس واقعهم وطموحاتهم.

وتضمن اللقاء مناقشات حوارية مثمرة تناولت عددًا من الموضوعات، من بينها تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة والمبادرات، ودور الكيانات الشبابية في بناء الوعي الوطني، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، وتفعيل العمل التطوعي والمجتمعي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بشباب الكيانات والمبادرات الشبابية، لما لهم من دور محوري في صياغة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة مع الشباب في المحافظات تمثل أداة رئيسية في تقييم الأداء وتطوير الخطط بما يتماشى مع احتياجات الشباب على أرض الواقع.

كما شدد الوزير على أهمية استغلال الطاقات الإبداعية لشباب مصر في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب على جميع المستويات.

ومن جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته باللقاء الذي يعكس روح التعاون بين الدولة وشبابها، مؤكدًا أن المحافظة على استعداد دائم لدعم كافة المبادرات الشبابية، وتوفير المناخ الملائم لنموها ونجاحها، مشيرًا إلى أن شباب القليوبية يتمتعون بقدرات واعدة يجب الاستثمار فيها.

واختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تم تسجيلها من قبل فريق عمل الوزارة والمحافظة، تمهيدًا لدراستها وتطبيق الممكن منها على أرض الواقع، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

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