طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في ملتقى حواري بمعهد إعداد القادة بحلوان

شارك وفد من طلاب جامعة بنها الأهلية في فعاليات الملتقى الحواري لبناء الوعي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمّن الملتقى عددًا من المحاضرات التوعوية وورش العمل التفاعلية، أبرزها محاضرة بعنوان “الأمن القومي المصري ومحاربة الأفكار المتطرفة” ألقاها اللواء حافظ حسن، تناول خلالها التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وأهمية دور الشباب في حماية الوطن والتصدي للأفكار المتطرفة.

كما شارك الطلاب في ورشة عمل بعنوان "طرح مبادرات لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة بالجامعات والمعاهد"، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لعرض أفكار ومبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي الطلابي وترسيخ ثقافة الاعتدال والانتماء.

بنها الاهلية: ندعم استراتيجية الجامعة لدعم قدرات طلابها وبناء وعيهم

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن مشاركة طلاب الجامعة في هذا الملتقى تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم قدرات طلابها وبناء وعيهم الوطني، مشيرًا إلى أن الشباب هم أساس نهضة الوطن وخط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.

وأوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة حريصة على إشراك طلابها في الفعاليات القومية التي تُنمي شخصيتهم وتوسع مداركهم، وتسهم في تأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في بناء الوطن بفكر مستنير ووعي حقيقي.

من ناحية أخرى شهد الملتقى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي ساهمت في تقوية أواصر التواصل بين طلاب الجامعات المصرية، في أجواء من التفاعل الايجابي والحوار البنّاء.

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