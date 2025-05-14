الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في ملتقى حواري بمعهد إعداد القادة بحلوان

جامعة بنها الأهلية،فيتو
جامعة بنها الأهلية،فيتو

شارك وفد من طلاب جامعة بنها الأهلية في فعاليات الملتقى الحواري لبناء الوعي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمهم قطار في بنها

طلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري

وتضمّن الملتقى عددًا من المحاضرات التوعوية وورش العمل التفاعلية، أبرزها محاضرة بعنوان “الأمن القومي المصري ومحاربة الأفكار المتطرفة” ألقاها اللواء حافظ حسن، تناول خلالها التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وأهمية دور الشباب في حماية الوطن والتصدي للأفكار المتطرفة.

كما شارك الطلاب في ورشة عمل بعنوان "طرح مبادرات لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة بالجامعات والمعاهد"، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل لعرض أفكار ومبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي الطلابي وترسيخ ثقافة الاعتدال والانتماء.

بنها الاهلية: ندعم  استراتيجية الجامعة لدعم قدرات طلابها وبناء وعيهم

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن مشاركة طلاب الجامعة في هذا الملتقى تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم قدرات طلابها وبناء وعيهم الوطني، مشيرًا إلى أن الشباب هم أساس نهضة الوطن وخط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية.

وأوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة حريصة على إشراك طلابها في الفعاليات القومية التي تُنمي شخصيتهم وتوسع مداركهم، وتسهم في تأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في بناء الوطن بفكر مستنير ووعي حقيقي.

من ناحية أخرى شهد الملتقى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي ساهمت في تقوية أواصر التواصل بين طلاب الجامعات المصرية، في أجواء من التفاعل الايجابي والحوار البنّاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جامعة بنها طلاب جامعة بنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنها الاهلية

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمهم قطار في بنها

طلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري

اتحاد طلاب جامعة بنها يكشف تفاصيل إغماء 24 طالبة أثناء امتحان تربية رياضية

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق شبرا بنها- الحر

الأكثر قراءة

أول قرار في واقعة انتحال صفة اللاعب رمضان صبحي وتأديته الامتحان بدلا منه

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

الحكومة تكشف حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

الأوضاع غير آمنة، استغاثة عاجلة من الرياضيين المصريين في ليبيا

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وتابع يهز مرسى مطروح وسكان يهربون للشوارع، اعتراف شاب أدى الامتحان بدل رمضان صبحي، ليبيا تشتعل

فرص عمل مغرية بالسعودية براتب 175 ألف جنيه، اعرف التخصصات والشروط

موعد إعلان المدير الفني الجديد للأهلي

انهيار سقف وتصدع عقار وهروب من البلكونة، رصد لحظات رعب المصريين أثناء الزلزال (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط إعادة تعيين العاملين بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد الهزة الأرضية بمصر، ما حقيقة وقوع زلزال في زمن النبي؟

دعاء الزلازل والهزات الأرضية للتوبة والإنابة إلى الله

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية