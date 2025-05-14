الأربعاء 14 مايو 2025
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جامعة بنها الأهلية تهنئ محمد سعيد بعضوية مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة

د. محمد سعيد، فيتو
د. محمد سعيد، فيتو

تقدم  الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية،  نواب رئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية والإدارية بخالص التهنئة للدكتور محمد سعيد عبد الغفار المستشار الهندسي لمجلس الأمناء للثقة الغالية وصدور قرار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى بعضويته  بمجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

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الدكتور محمد سعيد 
يذكر أن الدكتور محمد سعيد يعمل مدير لبرامج الهندسة بجامعة بنها الأهلية والمستشار الهندسي لمجلس الأمناء والمستشار الهندسي لجامعة بنها وله الكثير من المساهمات الهندسية والأبحاث العلمية والخبرات الكبيرة.


 

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الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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